Kerala : पीएम मोदी ने भूस्खलन में जान की छति पर जताई संवेदना, 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा

नई दिल्ली। केरल ( Kerala ) में लगातार भारी बारिश ( Heavy rain ) और भूस्खलन ( Landslide ) की घटना में 15 लोगों के निधन और दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने गहरी संवेदना ( deepest sympathy ) जाहिर की है। इस प्राकृतिक विपदा ( Natural Disaster ) की घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) ने ट्विट कर बताया है कि मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष ( PM Disaster Relief Fund ) से दो लाख रुपए मुआवजा ( Compensation ) देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

Ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to a landslide in Rajamalai, Idukki. Rs. 50,000 each would be given to those injured due to the landslide.