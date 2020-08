Kerala : भारी बारिश और भूस्खलन से 15 की मौत, 55 मजदूर फंसे, रेस्क्यू टीम ने 12 को बचाया

नई दिल्ली। केरल ( Kerala) के मुन्नार ( Munnar ) में लगातार भारी बारिश ( Heavy rain ) और खतरनाक भूस्खलन ( Landslides ) का मामला सामने आया है। बड़े और घातक भूस्खलन में अब तक 15 लोगों की मौत ( Fifteen dead ) हो गई है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में 55 से ज्यादा मजदूर फंस गए हैं।

प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना Idukki district मुन्नार की है। इस इलाके से भारी बारिश के चलते लोगों को बाहर से संपर्क टूट गया है। अब तक मिली जानकारी के सघन राहत कार्य ( Relief work ) के बल पर 12 लोगों को बचाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि करीब 55 अन्य भूस्खलन वाले क्षेत्र में फंसे हैं।

A 50 member strong special task force team of the Fire Force has been dispatched to Rajamalai in Idukki for rescue efforts. They have been equipped for nighttime rescue activities. #KeralaRains pic.twitter.com/olo1eraMNV