Kerala: यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, CM के इस्तीफे की मांग ने पकड़ा जोर

नई दिल्ली। केरल ( Kerala ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में सोना तस्करी ( Gold Smuggling ) मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ( Youth Congress Worker ) पर पुलिस ( Police ) ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता केरल के वायनाड ( Wayanad ) में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही ये प्रदर्शनकारी सोना तस्करी में कथि संबंधों लेकर मुख्यमंत्री पी विजयन ( CM P Vijayan ) का इस्तीफा भी मांग रहे थे।

वायनाड में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती पुलिस की तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की जमकर आलोचन की है।

#WATCH Kerala Police cane-charged Youth Congress workers who were staging a protest demanding resignation of Chief Minister Pinarayi Vijayan over the gold smuggling case, in Wayanad. pic.twitter.com/i3Gyp4LVbW