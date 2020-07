वज्रपातः झारखंड में दो दिन का अलर्ट, बिहार में आठ दिनों में 141 की मौत

पटना/रांची। बिहार में आसमानी बिजली ( Lightning strikes ) का कहर बरपाना जारी है। शुक्रवार को प्रदेश के पांच अलग-अलग जिलों में आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने से आठ लोगों की दर्दनाक मौत ( lightning death ) हो गई। बिहार ( bihar news in hindi ) में शुक्रवार तक आसमानी बिजली से मरने वालों की संख्या 141 पहुंच गई है। वहीं, झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश में दो दिनों के लिए वज्रपात की कई घटनाएं होने का अलर्ट ( alert in jharkhand ) जारी किया है।

बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को विभिन्न जिलों से फोन पर वज्रपात की सूचना मिली। इसके मुताबिक बिहार में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से अलग-अलग स्थानों पर आठ लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लखीसराय में दो, समस्तीपुर में तीन और गया, बांका व जमुई जिले में एक-एक व्यक्ति की मौत आसमानी बिजली की चपेट में आने से हो गई।

इससे पहले राज्य में गुरुवार को भी विभिन्न जिलों में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को समस्तीपुर में सात, पटना में छह, पूर्वी चंपारण में चार, कटिहार में तीन, शिवहर व मधेपुरा में दो-दो और पूर्णिया व पश्चिमी चंपारण जिले में एक-एक व्यक्ति की मौत वज्रपात के चलते हुई थी।

There is a possibility of severe lightning strikes in the state on July 4 and 5, therefore, State Disaster Management Dept is on alert and has given special instructions to the Deputy Commissioners and Disaster Management Officers of all the districts: Government of Jharkhand