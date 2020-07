COVID-19 Vaccine को लेकर ICMR की सबसे बड़ी घोषणा, 15 अगस्त से जनता के लिए उपलब्ध

हैदराबाद। कोरोना वायरस महामारी से पीछा छुड़ाने के लिए अच्छी खबर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR News ) ने क्लीनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद आगामी 15 अगस्त तक कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) लॉन्च करने की योजना बनाई है। ICMR ने इसके क्लीनिकल ट्रायल के लिए देशभर में 13 इंस्टीट्यूट्स को चुना है। इन इंस्टीट्यूट्स को 7 जुलाई तक सब्जेक्ट एनरोलमेंट शुरू करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से असंभव नहीं है तो पूर्णतया अवास्तविक है।

इस संबंध में आईसीएमआर ( ICMR ) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने चुने हुए इंस्टीट्यूट्स को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिये इन्हें सूचना दी गई है कि काउंसिल ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल) के साथ स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन ( BBV152 COVID-19 Vaccine ) के तेज गति से ट्रायल के लिए पार्टनरशिप की है।

पत्र के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर और वैक्सीन लॉन्च करने की तात्कालिकता देखते हुए सभी हितधारकों को क्लीनिकल ट्रायल ( Coronavirus vaccine clinical trial ) की शुरुआत से संबंधित सभी मंजूरियों को तेजी से ट्रैक करने की सख्त सलाह दी जा रही है। पत्र में उल्लेख किया गया कि यह BBV152 भारत द्वारा विकसित किया जा रहा पहला स्वदेशी वैक्सीन है। यह वैक्सीन सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इसकी निगरानी केंद्र सरकार ( centre govt ) द्वारा शीर्ष स्तर पर की जा रही है।

