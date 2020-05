शराब की दुकानें खुलने से पहले लगी लंबी कतारें, कहीं की आरती तो कहीं तालियों से दुकानदार का स्वागत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के बीच केंद्र सरकार ( Central Government ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के तीसरे चरण में कई चीजों में बड़ी राहत दी है। इन्हीं में से एक है शराब की दुकानें ( Wine Shop )। जी हां शराब की दुकानों को तीसरे चरण में खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही शराब को लेकर देशभर में ऐसी बेताबी देखने को मिली है कि लोगों ने दुकानें खुलने से पहले ही लंबी कतारें लगा लीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के ज्यादा हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों के बाहर कतारबद्ध दिखाई दिए।

कहीं शराब की दुकान खोलते हुए लोगों ने तालियां बजाकर दुकानदार का स्वागत किया तो कहीं आरती करके शराब की दुकान खोलते हुए दुकानदार खुद नजर आए।

शराब को लेकर बेताबी का आलम ये था कि कई इलाकों में देर रात और अल सुबह से ही लोगों ने सड़कों पर डेरा जमा लिया था। हालांकि कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया लेकिन कुछ जगहों पर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा दी गईं।

आपको बात दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA ) ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पूरा ख्याल रखा जाए।

सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाए बैरिकेड

इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दुकानों के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोगों के दूर-दूर खड़े होने के लिए पेंट से निशाना भी बनाए गए हैं। कोशिश यह है कि दुकान पर आने वाले लोग कोरोना की महामारी से बचे रहें।

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कहीं लोहे की तो कहीं लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई है। जगह-जगह पुलिस भी तैनात की गई है कि इस दौरान स्थिति ना बिगड़े और कोरोना संक्रमण ना फैले।

कर्नाटक के बेंलगूरु में लोगों में शराब खरीदने को लेकर दिखी बेताबी। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह लोग लाइन लगाकर दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

बांगरपेट इलाके में एक व्यक्ति हाथ में नारियल लेकर शराब की दुकान के बाहर किसी तरह की पूजा कर रहा है।

राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही लोगों में शराब खरीदने को लेकर बेताबी देखने को मिली। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं, इसके बावजूद दुकानें खोली गई हैं। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को दूर-दूर खड़े होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जमीन पर मार्किंग भी गई है।

महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोली गई हैं। हालांकि देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे थे। बावजूद इसके उद्धव सरकार ने खराब की दुकानें खोली हैं, इससे हालात बिगड़ने के चांस ज्यादा हैं।

अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी लोग सुबह से ही शराब की दुकानें खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए। सड़कों पर लगी लंबी कतारें उनकी बेताबी का आलम खुद बयां कर रही हैं।