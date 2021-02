महाराष्ट्र के गोरेगांव में छह मंजिला इमारत में लगी आग, धुएं का गुब्बार दूर तक दिखा

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गोरेगांव में एक स्टूडियो में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, आग को बुझाने के जिए घटनास्थल पर आठ फायरब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गईं। सूचना के अनुसार अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

#WATCH I Maharashtra: Firefighting operation underway at the studio in Goregaon, Mumbai where a fire broke out earlier today. No injuries reported so far. pic.twitter.com/z8jDAV8IRu