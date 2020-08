क्या पुणे की आधी जनसंख्या हो चुकी कोरोना संक्रमित? सीरो सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना ( Coronavirus Case in India ) के मरीजों आंकड़ा 27 लाख के पार चला गया है। इस बीच महाराष्ट्र ( Coronavirus Cases in Maharashtra ) के पुणे से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एक सीरो सर्वे ( Sero survey ) में सामने आया है कि पुणे में 51.5 प्रतिशत निवासियों के शरीर में एंटीबॉडी ( Antibodies in the body ) मौजूद है। सर्वे में सामने आए परिणाम इस वजह से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं क्योंकि बॉडी में कोरोना एंटीबॉडी ( Corona antibody ) होने का मतलब है कि संबंधित शख्स कोरोना संक्रमित रह चुका है। इस हिसाब से सीरो सर्वे के नतीजे के मुताबिक पुणे की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुकी है।

कोरोना पॉजिटिविटी का रेट 36.1 प्रतिशत से 65.4 प्रतिशत के बीच

दरअसल, पुणे में सीरम सर्विलांस कोविड-19 की स्टडी के लिए पांच कोरोना प्रभावित इलाकों से 1644 नमूने इकठ्ठा किए गए थे। जिनमें कोरोना पॉजिटिविटी का रेट 36.1 प्रतिशत से 65.4 प्रतिशत के बीच रहा। पुणे में यह स्टडी नगर निगम और भारतीय विज्ञान शिक्षा एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (IISER) ने संयुक्त रूप की। स्टडी में एक जुलाई तक पाए गए कोरोना मामलों को आधार माना गया और 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच यह स्टडी की गई। जिन लोगों में एंटीबॉडी पाया गया उनमें से अधिकांश आवासीय सुविधा भागने वाले थे। इनमें 49 प्रतिशत बंगले में रहने वाले, 56 से 62 प्रतिशत लोग झुग्गियों में रहने वाले और 33 प्रतिशत अपार्टमेंट में।

इस सर्वे में जिन लोगों के सैंपल लिए गए उनमें 52.8 प्रतिशत पुरुष, 50.1 प्रतिशत महिलाएं शामिल थी। जबकि कॉमन टॉइलट का इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत 62.2 था। इसके साथ अलग टॉइलट का यूज करने वाले 45.3 प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 55,079 नए मामलों के साथ अब आंकड़ा 27 लाख को पार कर गया है। देश में अब तक सामने आए संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 27,02,742 हो गई है। इनमें से 19,77,779 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 73.17 प्रतिशत हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 6,73,166 है।