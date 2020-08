Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri बोले- 13 देशों के साथ उड़ानों के संचालन पर बातचीत जारी

नई दिल्ली। एक ओर जहां देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं भारत सरकार ( Indian Government ) अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की यह शुरुआत अभी केवल 13 देशों के साथ ही शुरू हो पाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ( International flights ) के लिए द्विपक्षीय अस्थायी व्यवस्था ( Air bubble ) स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। जिन देशों से बात की जा रही है, उनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित 13 देश शामिल हैं। पुरी ने बताया कि इन देशों के साथ अगर एयर बबल जैसी कोई व्यवस्था शुरू होती है तो विमान कंपनियां कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकती हैं। आपको बता दें कि भारत ने पिछले महीने से USA, UK, France, Germany, UAE, Qatar और Maldives के साथ कुछ समझौते किए हैं।

We continue to further strengthen the reach & scope of VBM. Air Travel arrangements are already in place with USA, UK, France, Germany, UAE, Qatar & Maldives.



We are now taking these efforts forward & are negotiating with 13 more countries to establish such arrangements.