Shiv Sena के निशाने पर Modi government- आत्मनिर्भरता की दौड़ में रूस निकला आगे, हम प्रवचन देते रहे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच शिवसेना ( Shiv Sena ) ने आत्मनिर्भर भारत ( Self reliant india ) को लेकर मोदी सरकार ( Modi government ) पर हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ( Shiv Sena mouthpiece Saamana ) में छपे एक आर्टिकल के माध्यम से शिवसेना कहा कि रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन ( Russian Corona Virus Vaccine ) मार्केट में ले आया है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) से भी नहीं पूछा गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ( Shiv Sena leader Sanjay Raut ) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भता का पहला उदाहरण रूस ने पेश किया है, जबकि केवल इस बारे में प्रवचन ही देते रहे।

मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों को लेकर भी निशाना साधा

संजय राउत ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भाभी जी पापड़ का राजफाश हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन पापड़ों का प्रचार करने वाले मंत्री ही कोरोना संक्रमित पाए गए। शिवसेना ने आगे कहा कि भारत कोरोना की रोकथाम के लिए भाभी जी पापड़े बेलता रहा और रूस कोविड—19 की वैक्सीन ले आया। यहां तक कि इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी पूछना जरूरी नहीं समझा, इसको कहते हैं महासत्ता।

प्रधानमंत्री सेल्फ क्वारंटाइन हो गए क्या?

शिवसेना ने तंजिया लहजे में कहा कि कोरोना में अपनी दाइयों को उपयोगिता का दावा करने वाला आयुष मंत्रालय खुद अपने मंत्री को कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा पाया। आपको बता दें कि शिवसेना का संकेत यहां पर मंत्री श्रीपद नाइक को लेकर था। दरअसल, श्रीपद हाल में कोरोना संक्रमित पाएगए हैं। शिवसेना ने तो यहां तक कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनकर प्रधानमंत्री सेल्फ क्वारंटाइन हो गए क्या?

