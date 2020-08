Coronavirus Update: देश में 24 घंटे में सामने आए Corona के 63,490 केस, 25.89 लाख हुए मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना मरीजों की ( Coronavirus Case in India ) कुल संख्या रविवार को बढ़कर 25.89 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 63,490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 944 लोगों की इस गंभीर बीमारी ( Corona Death ) से मौत हो गई है।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 677444 मामले सक्रिय

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण के 677444 मामले सक्रिय बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिला है। यही वजह है कि देश में इलाज के बाद 1862258 कोरोना मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं, कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 49980 मरीजों की मौत हो चुकी हैं इस बीच राहत की बात है कि देश भर में 1862258 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है और अब वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।

5 अगस्त को देशभर में कोरोना के 7,46,608 नमूने की जांच

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना वायरस के टेस्ट भी बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को देशभर में कोरोना के 7,46,608 नमूने की जांच की गई थी। इसके साथ ही देशभर में अब तक कुल 2,93,09,703 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

भारत में कोरोना मृत्युदर 2 प्रतिशत से नीचे

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कोरोना वायरस से मौत के मामले कम हैं। यही नहीं भारत में कोरोना मृत्युदर 2 प्रतिशत से नीचे हैं, जबकि इसकी अपेक्षा में अमरीका और ब्राजील में यह सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमरीका में केवल 23 दिनों में ही कोरोना वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 50 हजार को पार कर गई है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में से एक ब्राजील में 95 और मैक्सिको में 141 दिनों में मरीजों की जान गई है। भारत में यह आंकड़ा 156 दिनों में रिकॉर्ड किया गया है।