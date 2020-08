Former cricketer Chetan Chauhan के निधन से दुखी PM Modi, ट्विटर पर लिखा भावुक मैसेज

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ( UP Government ) में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ( Former cricketer Chetan Chauhan ) का रविवार को निधन हो गया। चेतन किडनी संबंधी रोग ( Kidney disease ) से पीड़ित थे, जिसके चलते उनको मेदांता हॉस्पिटल ( Medanta Hospital ) में भर्ती कराया गया था। इससे पहले चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव ( Chetan Chauhan Corona Positive )पाए गए थे। बताया जा रहा है कि रविवार को इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। चेतन चौहान ( Chetan Chauhan Death ) के निधन से राजनीति और क्रिकेट जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने उनके निधन पर दुख जताया है।

Shri Chetan Chauhan Ji distinguished himself as a wonderful cricketer and later as a diligent political leader. He made effective contributions to public service and strengthening the BJP in UP. Anguished by his passing away. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2020

प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि चेतन चौहान ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और भाजपा को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। वह उनके निधन से काफी दुखी हैं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति उनकी संवेदना हैं। शांति।

My colleague and former cricketer Chetan Chauhan ji has passed away. This is an irreparable loss for people of Uttar Pradesh and the world of cricket. His last rites will be performed tomorrow: Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/44CQH9Ddms — ANI UP (@ANINewsUP) August 16, 2020

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने चेतन चौहान के निधन पर दुख जताया था। चौहान (73) योगी सरकार में ऐसे दूसरे मंत्री हैं,जिनका कोरोनावायरस से इस महीने निधन हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अगस्त को, उत्तर प्रदेश की मंत्री कमल रानी वरुण का इस महामारी से निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चौहान एक प्रसिद्ध क्रिकेटर भी थे।

Former Indian cricketer and UP Minister Chetan Chauhan passes away at a hospital in Gurugram.



He had tested positive for #COVID19. (File pic) pic.twitter.com/9viVVURezX — ANI (@ANI) August 16, 2020

आईएनएस के अनुसार इसके अलावा प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, मोहसिन राजा और राजेंद्र प्रताप ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवदेना व्यक्त की। राजनीति में शामिल होने से पहले चौहान एक जाने-माने क्रिकेटर थे। उन्होंने 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले और 31.57 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका उच्च स्कोर 97 था। साथ ही उन्होंने 7 वनडे खेली, जिसमें उन्होंने 153 रन बनाए।