महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बांध टूटने से बड़ा हादसा, 6 शव बरामद, 19 लोग लापता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर काल बनकर टूटा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी (Maharashtra Ratnagiri ) में बांध टूटने से कई लोग लापता हो गए हैं। अभी तक 6 शव बरामद किए गए हैं। जबकि 19 लोग लापता हैं। तिवार डैम टूटने से 7 गांवों में बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। NDRF और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

भारी बारिश से जलस्तर बढ़ा

गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से डैम में पानी का स्तर बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांध टूटने से पानी में कई घर बह गए। जिसमें कई लोगों के लापता होने की आशंका है।

6 bodies recovered till now after Tiware dam in Ratnagiri was breached. Rescue operations continue. 12 houses near the dam have been washed away. #Maharashtra pic.twitter.com/vkr71LBPCn