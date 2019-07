भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में शामिल होंगी नुसरत जहां, इस्कॉन ने किया आमंत्रित

नई दिल्ली। सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की वजह से विवादों में आई टीएमसी सांसद Nusrat Jahan अब भगवान जगन्नाथ की Rathayatra में शामिल होंगी। भगवान श्रीकृष्ण भक्ति के प्रचार की अंतरराष्ट्रीय संस्था ISKCON ने नुसरत जहां को कोलकाता में अपनी रथ यात्रा के लिए नुसरत जहां को आमंत्रित किया है।

नुसरत ने स्वीकार किया आमंत्रण

नुसरत जहां ने मंगलवार को इस्कॉन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आमंत्रण के लिए धन्यवाद इस्कॉन कोलकाता। इस समावेशी कार्यक्रम के साथ जुड़ने में मुझे खुशी होगी।

कांग्रेस दफ्तर के बाहर खुदकुशी की कोशिश, राहुल गांधी के इस्तीफे ने निराश कांग्रेसी

Thank You @iskconkolkata for the invite. It would be my pleasure to be associated with this inclusive event. https://t.co/GyzY03JyHA