कांग्रेस दफ्तर के बाहर खुदकुशी की कोशिश, राहुल गांधी के इस्तीफे ने निराश कांग्रेसी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े Rahul Gandhi को मनाने के लिए कार्यकर्ता अब जानलेवा तरीके अपनाने लगे हैं। मंगलवार को Congress Headquarters के बाहर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है।

इस्तीफे के बाद हड़ताल

दरअसल, देशभर के कांग्रेसी राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। अबतक प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी में अहम पद रखने वाले 150 से अधिक नेता पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं सोमवार से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

CM पद से इस्तीफा देने को तैयार हुए अशोक गहलोत और कमलनाथ, फिर भी राहुल अपने फैसले पर अडिग

Delhi: A Congress worker attempted suicide by trying to hang himself outside Congress Office. He says, "Rahul Gandhi should take back his resignation else I will hang myself." pic.twitter.com/AhoClvzEPk