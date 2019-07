राहुल गांधी के इस्तीफे पर अभी फैसला नहीं, गहलोत बोले- जीत हार लगी रहती है

नई दिल्ली। एक ओर जहां Rahul Gandhi कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पूरी पार्टी उनको मनाने में दिन रात एक कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी के आवास पर Congress शासित पांच राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए पहुंचे थे।

उम्मीद है हमारी बात पर गौर करेंगे: गहलोत

कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद Ashok Gehlot ने कहा कि हमारी अच्छी बातचीत हुई। हमने लगभग 2 घंटे तक बात की। हमने उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि वह हमारे विचारों पर ध्यान देंगे और सही कदम उठाएंगे।

फिलहाल राहुल गांधी के इस्तीफे पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। गहलोत ने कहा कि चुनाव में हार-जीत तो लगी रहती है।

Rajasthan CM Ashok Gehlot after Congress CMs meet with Rahul Gandhi: It was a good meeting, we talked for around 2 hours, we conveyed to him the feelings of our party workers & leaders. We hope that he will pay heed to our views and do the right thing. pic.twitter.com/jPSIXKQX9r