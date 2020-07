Maharashtra मे Coronavirus से तबाही जारी, 24 घंटे में मिले पॉजिटिव 7,074 केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) देश का ऐसा राज्य है, जहां कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटों में राज्‍य में 7,074 केस दर्ज किए है। इसके साथ ही इसी अवधि में 295 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। जिसके महाराष्‍ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2 लाख 64 हो गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि राज्य में अब तक 8,671 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गवां चुके हैं।

Bihar Legislative Council के सभापति कोरोना संक्रमित, CM Nitish Kumar ने भी कराई जांच

Maharashtra reported 7,074 COVID-19 cases and 295 deaths in the last 24 hours, taking total number of cases to 2,00,064 and death toll to 8,671. Number of active cases stands at 83,295: State Health Department pic.twitter.com/1khzthSUgi