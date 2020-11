अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास जारी, क्वॉड की ताकत देख डरा ड्रैगन

नई दिल्ली। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के अरब सागर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 का दूसरा चरण जारी है। इस चरण का युद्धाभ्यास 20 नवंबर तक जारी रहेगाा। इस युद्धाभ्यास में क्वॉड समूह में शामिल भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक अपना विशाल क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत-चीन तनाव के बीच मालाबार युद्धाभ्यास को मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके जरिए भारत की ओर से चीन के अलावा पाकिस्तान को भी संकेत दिया जा रहा है कि समुद्र में भी हम मजबूत हैं।

