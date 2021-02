ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बनाई दूरी, रेल परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं होंगी शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी तनाव का असर अब पीएम और सीएम के रिश्तों पर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगी।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will not attend PM Narendra Modi' programme of the inauguration of several railway projects in Hooghly today.



