चिकन बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला तो मंत्री से की शिकायत, नेताजी ने दिया मजेदार जवाब

नई दिल्ली। पूरा देश इस समय महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे की मदद और सहयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों लॉकडाउन के कारण जीवन थम सा गया है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे है। मरीजों के लिए हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। बहुत से लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगना में एक अनोखी वाकया सामने आया है। एक शख्स को चिकन बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला तो उसने मंत्री जी से शिकायत कर डाली। इसके बाद मंत्रीजी ने भी इसका एक शानदार जवाब दिया। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने उस ट्वीट को हटा दिया।

ट्विटर पर काफी लोकप्रिय है केटी रामाराव

दरअसल, तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव यानी केटीआर ट्विटर पर बेहद लोकप्रिय हैं। जो भी उनसे मदद की गुहार लगते है वे उनको कभी भी निराश नहीं करते है। कोरोना के इस संकट के समय लॉकडाउन के बीच उन्होंने लोगों को मेडिकल सुविधा और ई-पास के भी इंतजाम कराए। हाल ही में एक रघुपति नाम के एक युवक ने चिकन बिरानी का ऑनलाइन ऑर्डर किया। लेकिन खाने लगा तो बिरयानी में लेग पीस का नहीं मिलना। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर केटीआर को शिकायत कर डाली।

@KTRoffice must immediately respond 😀,must say that @MinisterKTR & his team have been responding to the medical needs of people during this pandemic mashallah