Maharashtra: मुंबई के कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) के एक कोविड अस्पताल ( Covid Hospital ) में भीषण हादसा हो गया। भांडुप के सनराइज अस्पताल में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। दमकलकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये अस्पताल एक मॉल में बना हुआ है।

हालांकि मुंबई के मेयर के मुताबिक फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मॉल में अस्पताल बनाने का मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें अस्पताल में कोरोना संक्रमित 76 मर्जी भर्ती थे।

Mumbai: Firefighting operation underway at the mall where a fire broke out last night; latest visuals from the spot pic.twitter.com/OTBMtJq5EK