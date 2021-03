पटना पुलिस लाइन में धमाके के बाद लगी आग, दमकल की आठ गाड़ियां बचाव कार्य में लगीं

नई दिल्ली। बिहार (Bihar ) की राजधानी पटना (Patna ) में पुलिस लाइन में सिलेंडर फटने से धमाके बाद आग लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं । फिलहाल अभी तक यह मालूम नहीं चल सका है कि सिलेंडर में विस्फोट किस वजह से हुआ है।

सिलेंडर का विस्फोट इतना तगड़ा था कि कई किलोमीटर तक इसकी गूंज लोगों को सुनाई दी। आग लगने के बाद मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची चुकी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

Bihar: Fire breaks out at Patna Police Line due to cylinder explosion; several fire tenders have reached the spot pic.twitter.com/f04x1gpDEM