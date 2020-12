मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर अवसरवाद का लगाया आरोप, कहा- बिना योग्यता के सिर्फ रंग बदल सकते हैं

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल द्वारा कृषि कानून की प्रतियां फाड़ने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजपत्र में 23 नवंबर को केंद्र के तीनों कानूनों को अधिसूचित किया गया था। अब वे सूचित करने के बाद दिल्ली विधानसभा में उसी अधिनियम की प्रतियां फाड़ रहे हैं। यह अवसरवादी राजनीति है। दिल्ली सीएम हैं या नए गिरगिट बिना योग्यता के सिर्फ रंग बदल सकते हैं।

Centre's 3 Farm laws were notified in Delhi Gazette on 23rd Nov. Now, they're tearing copies of same act in Delhi Assembly after notifying. This is opportunistic politics. Delhi CM is the new chameleon, he can just change colours without qualms: BJP MP Meenakshi Lekhi on Delhi CM https://t.co/tsPGw8FtPE pic.twitter.com/awPSMRz8qo