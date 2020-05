मोदी सरकार की घोषणा, फिर भी गरीबों के हाथ में झुनझुना और किस्मत में भटकना!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त की घोषणा की। यह प्रवासी मजदूरों को मजदूरी और मुफ्त खाद्यान्न की पेशकश करने के लिए मनरेगा और पीडीएस जैसी दो मौजूदा योजनाओं पर ही निर्भर करती है। हालांकि, केंद्र के पैकेज से उन मजदूरों को कोई नकद राहत नहीं मिली, जिनकी रोटी-रोटी लॉकडाउन के 50 दिनों में खो चुकी है। विशेषज्ञों की मानें तो बिना नकद दिए, लॉकडाउन में दाने-दाने को मोहताज हो चुके गरीबों के हाथ में सरकार ने अभी भी झुनझुना ही थमाया है और उन्हें राशन-मदद के लिए भटकना ही पड़ेगा।

मोदी पैकेज को गरीबों तक पहुंचाने में दक्षिण भारत के राज्यों ने मारी बाजी

इसमें एक बदलाव यह है कि दो महीने के लिए खाद्यान्नों के वित्तीय बोझ को वहन करने की सरकार की पेशकश को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कवर नहीं किया गया है। इस योजना की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी संख्या लगभग आठ करोड़ होने का अनुमान है।

घोषणा के मुताबिक राशन कार्ड न रखने वाले प्रवासियों को मई और जून में प्रति परिवार 5 किलोग्राम गेहूं और चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मिलेगी, जिसकी लागत लगभग 3,500 करोड़ रुपये है। यह योजना बुधवार को घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है, जिसमें COVID-19 संकट से निपटने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, राशन कार्ड के बिना राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न की पेशकश कर रहा है।

