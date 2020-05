केवल 500 रुपये में तुरंत रिपोर्ट देने वाली स्वदेशी COVID-19 टेस्ट किट तैयार

कोलकाता। देश में दिनों-दिन बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच इसकी टेस्टिंग को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने केवल 500 रुपये की कीमत की एक टेस्टिंग किट विकसित कर ली है। यह टेस्ट किट एक बार इस्तेमाल के लिए है और तुरंत कोरोना वायरस के मरीज के पॉजिटिव या निगेटिव होने का नतीजा दे देती है।

जीसीसी बायोटेक इंडिया नामक यह कंपनी पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्थित है। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक आर मजूमदार ने बताया कि दो महीने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन्होंने यह किट तैयार की है। यह किफायती इसलिए है क्योंकि इसके सभी रीजेंट्स कंपनी द्वारा ही निर्मित किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने 1 करोड़ टेस्ट किट्स बना ली हैं और 40 लाख स्टोर में हैं। अगर भारत रोजाना 3 लाख टेस्ट करना चाहे, तो वह बिना किसी परेशानी के सरकार की सहायता करने को तैयार हैं।

इस किफायती रीयल-टाइम कोरोना वायरस टेस्टिंग किट को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस किट का नाम DiAGSure nCOV-19 Detection Assay है और कंपनी का दावा है कि इसके जरिये देश में रोजाना टेस्टिंग की क्षमता को लाखों में पहुंचाया जा सकता है।

After 2 months of R&D we made this kit. It is cost effective as it contains all reagents produced by us. We've made 1 crore test kits&have 40 lakh in store. If India can do 3 lakh tests per day,we'll be able to support the govt without any problems:R Majumdar,MD,GCC Biotech India pic.twitter.com/pjlB1PoPSe