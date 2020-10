Coronavirus पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी खुशखबरी, दुनिया में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीज भारत में

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे देश में फिलहाल हालात थोड़े बेहतर होते नजर आ रहे हैं। पिछले दो हफ्तों से देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस लगातार 10 लाख से नीचे बने हुए हैं, जबकि भारत में रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) यानी मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर रिकॉर्ड 84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारत में ठीक हुए मरीजों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 76 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित, आने वाले वक्त में बिगड़ेंगे हालात

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 56 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है जो दुनिया में सबसे अधिक है। पिछले दो सप्ताह से लगातार एक्टिव केस की संख्या 10 लाख से नीचे हैं और रिकवरी रेट 84 प्रतिशत है। अब तक 8 करोड़ से अधिक कोरोना सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है और पिछले सप्ताह में करीब 80 लाख परीक्षण किए गए थे।"

भूषण ने आगे कहा कि अब औसत दैनिक सकारात्मकता दर यानी टेस्टिंग के हिसाब से रोज सामने आने वाले कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, जबकि हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है।

▪️ 75,787 recoveries registered in the last 24 hours whereas the new confirmed cases stand at 61,267



▪️ New recoveries exceeds the new confirmed cases in 25 States/UTs; recovery rate 84.70%



Find more updates in PIB's daily #COVID19 bulletin

👉https://t.co/Jeq5ZElijE pic.twitter.com/1tNECrWXxI