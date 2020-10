भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं आज से करेंगी 3 दिवसीय युद्धाभ्यास, तैनात होंगे जंगी जहाज

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव के बीच भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं 3 दिवसीय युद्धाभ्यास SLINEX-20 आज से शुरू करेंगी। 19 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देश की नौसेनाएं अपने रणनीतिक हितों और आपसी तालमेल का प्रदर्शन करेंगी। स्लाइनेक्स—20 के आठवें संस्करण का मकसद दोनों देश की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर पर तालमेल बढ़ावा देना है।

The Eighth Edition of annual Indian Navy (IN) – Sri Lanka Navy (SLN) bilateral maritime exercise SLINEX-20 is scheduled off Trincomalee, Sri Lanka from 19th to 21st October 2020: Ministry of Defence pic.twitter.com/jKrJB00vNk