ताकत: नौसेना ने BrahMos missile के Anti-ship version का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ( Andaman and Nicobar Island ) क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन ( Brahmos Anti Ship Missile ) का परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एंटी-शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ( BrahMos supersonic cruise missile ) का आज (मंगलवार) सुबह नौ बजे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।" यह परीक्षण भारतीय नौसेना ( Indian navy ) की ओर से किया गया।

Brahmos Anti Ship Missile was successfully launched by INS Ranvijay striking the target ship at maximum range with pinpoint accuracy in the Bay of Bengal: Indian navy



(Pic Source: Indian Navy) pic.twitter.com/4MBhNjvA65