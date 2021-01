नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल का दावा , वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह नहीं

नई दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ.वीके पॉल ने कोरोना वैैैक्सीन को लेकर कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने दोनों वैक्सीनों (कोवैक्सीन और कोविशील्ड) को स्वीकृति और समर्थन दिया है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी सरकार

एक सवाल पर की कि वैक्सीन लगवाने वाले को कोवैक्सीन या कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस उनका जवाब था कि इसका निर्णय वे खुद कर सकेंगे। राजेश भूषण ने कहा कि कई देशों में एक से अधिक वैक्सीनों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में ऐसा है वहां वैक्सीन लगवाने वाले को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।

Both the vaccines (Covishield & Covaxin) have been authorized for emergency use & there should be no doubt about their safety. They have been tested on thousands of people & side-effects are negligible. There is no risk of any significance: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog https://t.co/wNwjWkO6jU