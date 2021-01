किसान आंदोलन को खालिस्तान की मदद पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा

नई दिल्ली। सरकार के उस आरोप पर कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ और मदद हो रही है पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जिस पर सरकार ने कहा कि वो हलफनामा दाखिल करेगी और आईबी के रिकॉर्ड भी सामने रखेगी। वहीं कोर्ट ने किसानों से कहा है कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Farm laws: If there is infiltration by a banned organisation & somebody is making an allegation here before us, you have to confirm it. File an affidavit by tomorrow: CJI to Attorney General



We will file an affidavit in this regard and place the IB records, says Attorney General https://t.co/qy0UEuFAQ1