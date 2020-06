ट्रांसजेंडरों के लिए NMRC का बड़ा फैसला, नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी जॉब

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने हर किसी के लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। ऐसी ही परेशानी ट्रांसजेंडर्स ( Transgender community ) के लिए भी खड़ी हो गई हैं। कई जगहों पर आने-जाने में इन्हें लोगों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ट्रांसजेंडर के लिए अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( NMRC ) ने बड़ा कदम उठाया है। पिंक स्टेशन ( Pink Station ) के बाद अब एनएमआरसी ने नई पहल की शुरुआत करते हुए ट्रांसजेंडर स्टेशन तैयार करने जा रही है।

इसके तहत नोएडा सेक्टर-50 मेट्रो स्टेशन ( Noida Sector 50 Metro station ) ट्रांसजेंडर्स के लिए समर्पित होगा। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग सुरक्षा जांच पर विचार किया जा रहा है। दरअसल ट्रांसजेंडरों की समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस फैसले को भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है।

Noida: Sector-50 station of Noida Metro Rail Corporation (NMRC) to be made a dedicated station for transgender community. Ritu Maheshwari, Noida Authority CEO says, "Transgender community will be provided employment at the station. Station will be open for all commuters". (21.06) pic.twitter.com/E4cDrlmCTe