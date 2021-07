नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से ठप पड़ी रेल व्यवस्था एक बार फिर से एक्टिव हो रही है। जैसे-जैसे दूसरी लहर का असर धीमा पड़ने लगा है, उत्तर रेलवे ने ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे (North Railway) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्रेन संचालन की एक सूची शेयर की है, जिसमें ट्रेन का नाम, रुट, समय, ट्रेन संख्या जैसी जानकारियां दी गयी हैं। बता दें कि इन ट्रेनों का संचालन 19 जुलाई से 21 जुलाई के बीच होगा। जिन ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है उनकी जानकारी ट्वीट में दी गई है।

अप्रेल से बंद था आवागमन

ट्रेनों का संचालन अप्रैल माह से ही लगभग रुका हुआ था। इससे पहले कोरोना की पहली लहर के कारण करीब 8 महीने तक रेल सेवा बाधित रही थी लेकिन जैसे ही पहली लहर का असर कम होने लगा था, ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया था। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के कारण मौतों व संक्रमण के आंकड़ें बढ़ने के कारण ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। अब दूसरी लहर के घटते हुए असर को देखते हुए फिर से ट्रेनें शुरू की जा रही हैं।

Northern Railway will start the operation of the following unreserved Mail/Express Special trains as per detail given below:- pic.twitter.com/QEGbgXpSl4