पूर्वोत्तर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास इंजन के रूप में उभरा: अमित शाह

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah शनिवार को पूर्वोत्तर के दौरे पर असम पहुंचे। यहां पर कई योजनाओं की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास इंजन के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि मोदी पूर्वोत्तर को देश के विकास का केंद्र बिंदु मानते हैं, और बीते छह वर्षों में 30 बार क्षेत्र का दौरा किया है और हर बार वह कुछ उपहार लेकर आए हैं।

BJP believes that India can not achieve greatness until the culture and language of states are strengthened. India's culture and arts are incomplete without Assamese culture and arts: Union Home Amit Shah in Kamrup, Assam https://t.co/thCpzaSG0Q