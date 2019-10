दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट

नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवेन नियम लागू कर दिया है। 4 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवेन लागू होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक यह नियम लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑड इवेन नियम के उल्लंघन करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

मुख्यमंत्री को नियम में छूट नहीं

साथ ही CNG गाड़ियां और दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों को भी इस बार इस नियम के दायरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी छूट में राहत नहीं दी गई है।

