Delhi में अब तक डेढ़ लाख Corona संक्रमित, 710 मरीजों को मिला Plasma Therapy का लाभ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मे कोरोना संक्रमितों की ( Coronavirus in Delhi ) संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी में कोरोना वायरस ( Coronavirus case in india ) के मरीजों का यह आंकड़ा गुरुवार को डेढ़ लाख पर पहुंच गया। इनमें से अब तक 4100 लोग कोरोना वायरस ( Corona Death ) की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली में 90 फीसदी कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive) स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government ) ने कोरोना बुलेटिन ( Corona bulletin ) जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस 956 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी दौरान 913 कोरोना वायरस ( Corona Recovery Rate ) का हराकर फिर से सेहतमंद जीवन की शुरुआत भी की है।

Delhi reports 956 new #COVID19 positive cases and 14 deaths today. Total number of cases now at 149460 including 10975 active cases, 134318 recovered/discharged/migrated and 4167 deaths. pic.twitter.com/6g4JZFunwI

दिल्ली में कुल वायरस के 1,49,460 केस

दिल्ली सरकार के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में 14 लोग कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गए हैं। कोरोना की तबाही का आलम यह है कि दिल्ली में अब तक 4,167 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कुल वायरस के 1,49,460 केस देखे गए हैं। इनमें से 1,34,318 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वहीं, दिल्ली में फिलहाल कोरोना के सक्रिय केसों का आंकड़ा 10,975 बना हुआ है। ये वो मरीज है, जिनका इलाज अलग—अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि 5762 कोरोना रोगियों का उपचार उनके घरों पर ही चल रहा है।

India posts highest-ever single day recoveries of 56,383 in a single day. With this number, the total recovered #COVID19 patients have touched nearly 17 lakhs (16,95,982) today. The case fatality rate has further improved to 1.96%: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/iUXlZumtG4