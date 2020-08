Delhi Rain: रातभर हुई बारिश ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, कई इलाके पानी से हुए लबालब

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Heavy Rain in Delhi ) में गुुरुवाार को भारी बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त दिखा। कई घंटों तक लगातार हुई बारिश ( delhi rain ) की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम ( Traffic jam in Delhi ) की समस्या खड़ी हो गई। लंबे समय तक सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। इसके साथ ही बारिश से दिल्ली में वॉटर लॉगिंग ( Water logging in delhi ) से परेशानी पैदा हो गई। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। जिससे दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) और MCD की ओर से किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की पोल खोल दी।

पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल कम बारिश

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने गुरुवार को ही तेज बारिश के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सुबह 5.30 बजे बजे तक सफदरजंग मौसम केन्द्र ( Safdarjung Weather Center ) में 42.4 मिमी बारिश और पालम वेधशाला ( Palam Observatory ) में 86 रिकॉर्ड की गई। IMD के अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल कम बारिश देखने को मिली है। दिल्ली में इस साल अभी तक पिछले साल की अपेक्षा 72 प्रतिशत कम बारिश हुई। पिछले 10 साल में अब तक का यह सबसे कम आंकड़ा है।

दिल्ली में बुधवार पूरी रात बारिश पड़ी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केन्द्र के चीफ कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में बुधवार पूरी रात बारिश पड़ी और गुरुवार को भी दिनभर पानी बरसता रहा। श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल मानसून की अक्षरेखा राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के करीब बनी हुई है। इसके अतिरिक्त साउथ-वेस्ट उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। आईएमडी के अनुसार अरब सागर से दक्षिण-पूर्वी हवाएं उठ रही हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं से नमी है। आईएमडी ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि इस हफ्ते तक हल्की बारिश जारी रहेगी।