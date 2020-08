Corona Crisis में ​कैसे मनाया जाएगा 15 अगस्त? इस बार लाल किले पर ऐसा होगा कार्यक्रम

नई दिल्ली। देश कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण जारी है। ऐसे अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस ( Independence day ) का आयोजन करना सरकार के लिए चुनौती बना है। यह कोरोना काल ( Coronavirus Crisis ) का ही असर है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ( Independence day Program ) बहुत अलग रहने वाला है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में लाल किले पर 15 अगस्त के ( Independence day Program at Lal kila ) कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) लाल किले पर झंडा फहराने के लिए सुबह 7.21 बजे के आसपास लालकिला पहुंचेंगे। इसके सााि ही प्रधानमंत्री सुबह 7.30 बजे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद करीब पौन घंटे से लेकर डेढ़ घंटे तक प्रधानमंत्री का भाषण होगा।

ब्रेन सर्जरी के बाद Pranab Mukherjee की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर

हर बार की तरह तीनों सेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जिसमें लगभग 22 जवान और अफसर प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही 32 जवान और अधिकारी नेशनल सैल्यूट में शामिल होंगे। इस बार खास बात यह रहेगी कि कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते सेना और दिल्ली पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चार लाइनों में खड़े होंगे।

Sushant Case: SC में Bihar Police ने Mumbai Police से पूछा- बिना FIR के कैसे शुरू कर दी जांच?

गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में केवल वो ही जवान शामिल हो सकेंगे, जिनका कोरोना टेस्ट निगेटिव होगा। कार्यक्रम से पहले बाकायदा सभी जवानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं, कार्यक्रम में सलामी देने वाले जवानों को पहले से क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके साथ ही इस बार लाल किले के फोरग्राउंड में बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। हां, एनसीसी के 500 बच्चे जरूरत कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि उनको भी सामाजिक दूरी के साथ सभी नियमों का मानना होगा। हर बार के विपरीत इस बार रेम्पैड पर केवल 120 गेस्ट ही होंगे। जबकि पहले यह संख्या 300 से 500 के बीच होती थी।

Independence day 2020: Red Fort में अदृश्य दुश्मन से ज्यादा खतरा, ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब से फोटो लेने वाले फोटोग्राफर का भी कोरोना निगेटिव होना जरूरी होगा। मीडिया पर्सन भी इस बार कार्यक्रम में कम ही संख्या में रहेंगे। प्राइवेट मीडिया को एंट्री नहीं मिलेगी। केवल सरकारी मीडिया या न्यूज एजेंसी ही प्रवेश पा सकेंगी।