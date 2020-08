ब्रेन सर्जरी के बाद Former President Pranab Mukherjee की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ( Army Research and Referral Hospital )

में वेंटिलेटर सपोर्ट ( Ventilator support ) पर रखा गया है। हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार ब्रेन सर्जरी ( Brain surgery ) के बाद पूर्व राष्ट्रपति की हालत में सुधार देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee ) को 10 अगस्त को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि जांच में सामने आया कि उनके ब्रेन में एक एक बड़ा थक्का है, जिसकी वजह से उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी करना जरूरी हो गया था। इमरजेंसी सर्जरी के बाद भी प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है और उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव ( Pranab Mukherjee Corona Positive ) भी पाए गए हैं।

Rajasthan Political Crisis: आखिर क्यों नरम पड़े Sachin Pilot के तेवर, Congress के सामने रखी ये शर्त

Concerned to hear about Former President Pranab Mukherjee Da testing positive for #COVID19. My prayers are with him & his family during this time and I wish him a speedy recovery. https://t.co/KbAvxqi7Oz