Pranab Mukherjee के निधन की जानकारी देने पर Rajdeep Sardesai ने मांगी माफी, कही ये बात

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) के निधन की झूठी देकर फंसे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ( Senior journalist Rajdeep Sardesai ) को माफी मांगनी पड़ी है। देसाई अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जमकर ट्रोल हुए हैं। दरअसल, सोशल मीडिया और माइक्रोब्लोगिंग साइट ट्विटर ( Microblogging site twitter ) पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee ) के निधन की झूठी खबर चलने लगी थीं। हालांकि कुछ देर बाद ही प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ( Abhijeet Mukherjee ) ने इन खबरों का खंडन कर अपने पिता के जीवित होने की सूचना दी थी।

Former President Pranab Mukherjee (file pic) alive & haemodynamically stable, says his son Abhijit Mukherjee.



Pranab Mukherjee had tested positive for #COVID19 and undergone surgery for a brain clot at Army Research & Referral (R&R) Hospital on August 10. pic.twitter.com/OJNtjdUS6t