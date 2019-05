जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सुरक्षबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आ रही है। शोपियां (Shopian ) में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पहले एक आतंकी के मारे जाने के बाद अब दो और को ढेर किए जाने की खबर है। वहीं, इलाके में जवानों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jammu & Kashmir: One terrorist killed in Shopian encounter , search operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/F0apAXgv42