पाक सेना ने पुंछ जिले में गोलीबारी की, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने सोमवार को पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाक सेना ने छोटे हथियारों से सीमा पर गोलीबारी की। इस माह पुंछ क्षेत्र में यह दूसरा बड़ा संघर्ष विराम है। इस दौरान सेना ने भी हमले का मुंहतोड़ जबाव दिया।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Shahpur sector in Poonch district at 1510 hours