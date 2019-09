पाकिस्तान का दोगलापन आया सामने, सीमा पर मारे गए मुस्लिम सैनिकों के शव ले गया वापस

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत के खिलाफ नई-नई साजिश रचने में जुटे पाकिस्तान का अपने सैनिकों को लेकर ही दोगलापन सामने आया है।

पाकिस्तान से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने जिसमें उसका दोगलापल साफ नजर आ रहा है।

दरअसल, हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लघंन कर दिया था। भारतीय जवानों ने भी दुश्मन सेना को इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया था।

इस गोलीबारी में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था।

Pak Army raises white flag at LoC to recover bodies of its Punjabi soldiers killed by Indian Army



