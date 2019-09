जन्मदिन विशेषः पीएम मोदी की पसंदीदा फिल्में और गानें

नई दिल्ली। दुनिया के ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं में शामिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार 17 सितंबर को अपना 69वां जन्मदिन मनाएंगे। राजनीति, समाजसेवा, लेखन, फोटोग्राफी के अलावा पीएम मोदी फिल्में भी देखते हैं और गाने भी सुनते हैं। हालांकि व्यस्त दिनचर्या के चलते उन्हें मनोरंजन का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी की पसंदीदा फिल्में और गानें।

एक बार एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, "मैं आमतौर पर फिल्मों का ज्यादा शौकीन नहीं हूं। लेकिन मैं जब युवावस्था में था तब फिल्में देखता था और वो भी इस उम्र में होने वाली जिज्ञासा के चलते। तब भी मेरा यह स्वभाव नहीं था कि फिल्में केवल मनोरंजन के लिए देखी जाएं। इसके बजाय मेरी आदत थी कि इन फिल्मों की कहानियों में बताए जाने वाले जिंदगी के सबक को खोजा जाए।"

