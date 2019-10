बापू की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने की घोषणा, खुले में शौच मुक्त हो गया हिंदुस्तान

अहमदाबाद। साबरमती आश्रम में बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी बुधवार रात साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचेे। यहां पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत को खुले में शौचमुक्त बनाने में योगदान देने वाले स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने घोषणा की कि हिंदुस्तान खुले में शौच मुक्त हो गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनियाभर में बापू की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष डाक टिकट जारी कर इस अवसर को यादगार बनाया, तो आज यहां पर भी विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है।

पीएम बोले- मैं आज बापू की धरती से, उनकी प्रेरणा स्थली, संकल्प स्थली से पूरे विश्व को बधाई देता हूं। शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने से पहले मैं साबरमती आश्रम गया था। अपने जीवन काल में मुझे वहां अनेक बार जाने का अवसर मिला। हर बार मुझे वहां पूज्य बापू के सानिध्य का एहसास हुआ, लेकिन आज मुझे वहां एक नई ऊर्जा भी मिली।

It was a dream of Gandhi ji that every village was self-sustainable. By the Rashtriya Gram Swaraj Madhyam, we are working towards making the dream true - PM @narendramodi #MannMeinBapu pic.twitter.com/8jTwPHdCJq

पीएम मोदी ने आगे कहा, "आज साबरमती की यह प्रेरक स्थली स्वच्छाग्रह की एक बड़ी सफलता की साक्षी बनी है। यह हम सभी के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। आज ग्रामीण भारत ने और वहां के गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। यह स्वेच्छा से, स्व-प्रेरणा से और जनभागीदारी से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की शक्ति भी है और सफलता का स्रोत भी।"

पीएम मोदी बोले, "इस मौके पर मैं हर देशवासी को, विशेषकर गांवों में रहने वालों को, हमारे सरपंचों को, तमाम स्वच्छाग्रहियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज जिन स्वच्छाग्रहियों को यहां स्वच्छ भारत पुरस्कार मिले हैं, उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन।"

पीएम ने कहा, "जिस तरह देश की आज़ादी के लिए बापू के एक आह्वान पर लाखों भारतवासी सत्याग्रह के रास्ते पर निकल पड़े थे, उसी तरह स्वच्छाग्रह के लिए भी करोड़ों देशवासियों ने खुले दिल से अपना सहयोग दिया है।"

By the Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, PM Jan Dhan Scheme, Saubhagya Yojana, we are helping the person standing at the last step of the ladder, in line with Gandhi ji's philosophy - PM @narendramodi #MannMeinBapu

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, "आज से पांच वर्ष पहले जब लाल किले से मैंने स्वच्छ भारत के लिए देशवासियों का आह्वान किया था, तब हमारे पास सिर्फ जनविश्वास और बापू का अमर संदेश था। बापू कहते थे कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, पहले वो स्वयं में लाना होगा।"

पीएम बोले, "इसी मंत्र पर चलते हुए हम सभी ने झाड़ू उठाई और निकल पड़े सफाई करने। चाहे कोई भी उम्र हो, कैसी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति हो, स्वच्छता-गरिमा और सम्मान के इस यज्ञ में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती थी, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया है।"

पीएम ने आगे कहा, "आज हमारी इस सफलता से दुनिया हैरान है। आज पूरी दुनिया हमें इसके लिए पुरस्कृत कर रही है। सम्मान दे रही है। केवल 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक आबादी को शौचालय की सुविधा देना, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, यह सुनकर दुनिया अचंभित है।"

In the last three weeks, 20 thousand tonnes of plastic waste has been collected. We have also seen that the usage of carry bags made of plastic has been reduced. Crores of Indians have joined the initiative and have given up the usage of single-use plastic - PM #MannMeinBapu