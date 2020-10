PM Modi ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद, बोले- पहली बार आई ऐसी योजना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi )ने मंगलवार को आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैंने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए ये अनुभव किया कि सभी को खुशी भी है और आश्चर्य भी है।

उन्होंने पहले नौकरी करने वालों को ऋण लेने के लिए बैंकों के कई चक्कर काटना पड़ते थे। लेकिन अब बैंक खुद उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने बैंक कर्मियों के धन्यवाद भी दिया।

Interaction with SVANidhi beneficiaries from UP. #AatmaNirbharVendor https://t.co/cRybt4oB1k