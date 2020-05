Mann Ki Baat में आज Unlock 1.0 और अनुशासन पर चर्चा कर सकते हैं PM Modi

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के साथ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' ( Mann Ki Baat ) के जरिये देशवासियों को संबोधित करेंगे। कोरोना काल ( Coronavirus Pandemic ) के दौरान तीसरी बार पीएम मोदी ( pm modi ) इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम आज सोमवार से लागू होने जा रहे लॉकडाउन के पांचवें चरण और Unlock 1.0 को लेकर अपनी बात रख सकते हैं।

बीते सोमवार को पीएम मोदी ने ट्वीट ( PM Modi Twitter ) कर Mann Ki Baat कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे थे। अब जब आज यानी 31 मई को लॉकडाउन ( Lockdown in India ) का चौथा चरण समाप्त होने जा रहा है, तो सभी यह उम्मीद लगाए हैं कि पीएम मोदी देशवासियों को सोमवार यानी 1 जून से देश में लागू होने वाले Unlock 1.0 के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, इसके नतीजों और अनुशासन के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

