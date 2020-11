PM मोदी बोले- भारत ने कम कार्बन और जलवायु-अनुकूल विकास परंपराओं को अपनाया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने रविवार को वर्चुअली आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन ( G20 summit ) में कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते ( Paris Agreement ) के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि उससे आगे भी बढ़ रहा है। जी20 साइड इवेंट, 'सेफगार्डिग द प्लैनेट-द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमिक अप्रोच' में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छ जलवायु के लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की है।

India not only meeting Paris agreement targets but also exceeding them: PM Modi



