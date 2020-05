Trend on Twitter: यूजर्स ने पीएम मोदी को स्वदेशी तो सोनिया गांधी को बताया विदेशी, RSS को भी खादी अपनाने की सलाह

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खतरे के बीत पीएम मोदी ( pm modi ) ने हाल में देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर ( Atmanirbhar ) बनने के लिए स्वदेशी ( Swadeshi ) को अपनाने पर जोर दिया। उनके इस संबोधन के बाद देशभर में स्वदेशी और विदेशी ( videshi ) उत्पादों को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जानकारी देना शुरू कर दी।

लेकिन धीरे-धीरे ये ट्रेंड पीएम मोदी और सोनिया गांधी ( sonia Gandhi ) पर केंद्रीत हो गया है। दरअसल लोगों को ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को स्वदेशी और सोनिया गांधी को विदेशी बताना शुरू कर दिया।

सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि का जल्द होगा ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों से की अपील

ट्विटर से तेजी से करने लगा ट्रेंड

स्वदेशी बनाम विदेशी की इस जंग में लोगों ने राजनीतिक दलों को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ( Congress President )सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा एक बार फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर गर्माने लगा। लोगों ने अपने ट्विट के जरिये सोनिया गांधी को जहां विदेशी बताया तो वहीं नरेंद्र मोदी को स्वदेशी बताकर उन्हें अपनाने की बात कही।

#सोनिया_भी_विदेशी _है

ट्विटर पर #सोनिया_भी_विदेशी _है ट्रेंड करने लगा। इसमें लोगों ने अपने-अपने तरीके से स्वदेशी और विदेशी का मतलब समझाया। किसी ने कहा कि वे पहले स्वदेशी ( मोदी ) को अपना चुके हैं और विदेशी ( सोनिया, कांग्रेस) को छोड़ चुके हैं। तो किसी ने सोनिया गांधी के इटली वाले नाम एंटोनियो माइनो नाम के साथ उन्हें पूरी तरह विदेशी ही बताया।

सरकार का कर्मचारियों को लॉकडाउन के बीच बड़ा तोहफा, अब डीए 10 फीसदी की बढ़ोतरी

#सोनिया_भी_विदेशी_है - IT cell is desperate with these hatred hashtags. And migrants are dying and #RahulCaresForIndia pic.twitter.com/KcYjv2RDjk — Petyr Baelish (@petyr_baelish1) May 16, 2020

हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे निराशाजनक भी बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी के आईटी सेल की ओर से इस तरह के घृणात्मक संदेश जानबूझकर ऐसे समय पर फैलाए जा रहे हैं जब प्रवासियों की सड़कों पर मौत हो रही है।

Will RSS give up on English Shirt & Nicker and start wearing Mahatma Gandhi's Khadi?



Because Swadeshi! 🤷‍♂️ pic.twitter.com/hnkcVV6ocT — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) May 14, 2020

स्वदेशी बनाम विदेशी की शुरू हुई इस सोशल जंग में लोगों ने RSS पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक को शर्ट और निक्कर ना पहनकर महात्मा गांधी की तरह खादी अपनाने की सलाह दी जा रही है।