पीएम मोदी आज सोमनाथ में करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन, पार्वती मंदिर की भी रखेंगे आधारशिला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज अपने गृह राज्य गुजरात ( Gujarat ) को कई सौगातें देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से वे सुबह 11 बजे सोमनाथ ( Somnath ) में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

पीएम मोदी सोमनाथ में पार्वती मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि ये मंदिर 30 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।

इन पांच परियोजनाओं का होगा उद्घाटन

पीएम मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है।

सोमनाथ मंदिर के ठीक पास में स्थित देवी अहिल्याबाई मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है, पीएम मोदी इस मंदिर को भी देश को समर्पित करेंगे। इस मंदिर को ‘अहिल्याबाई मंदिर’ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा तब बनाया गया था, जब उन्होंने पाया कि पुराना मंदिर खंडहर में तब्‍दील हो गया है।

यह भी पढ़ेँः Rajiv Gandhi Birth Anniversary: भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की पढ़ाई, प्यार और राजनीतिक फैसलों तक जानिए 10 तथ्य

The projects that will be inaugurated include



Somnath Promenade



Somnath Exhibition Centre



Reconstructed temple precinct of Old (Juna) Somnath.



Foundation stone of the Shree Parvati Temple will also be laid.