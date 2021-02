पीएम मोदी का असम और पश्चिम बंगाल दौरा आज, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर असम पहुंचेंगे। वह असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।

pm modi to visit Assam & West Bengal today; he'll dedicate to the nation important projects of the oil & gas sector in an event organized in Dhemaji, Assam.



Later, he will inaugurate several railway projects in Hooghly, West Bengal. pic.twitter.com/a85y5yhY4Q